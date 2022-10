Cabos de internet e TV por assinatura estão sendo cortados em bairros da Zona Norte - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 14/10/2022 12:51 | Atualizado 14/10/2022 15:06

Rio - Moradores de Tomás Coelho e do Engenho da Rainha, na Zona Norte, denunciam que criminosos estão cortando cabos de internet e TV por assinatura em várias ruas do bairro e deixando milhares de moradores sem condições de trabalhar ou estudar.



Uma moradora de Tomás Coelho, que preferiu não se identificar, contou que o problema acontece há anos nos bairros da Zona Norte, porém recentemente a criminalidade vem disseminando cada vez mais a prática. "Somos obrigados a fazer a internet 'dos caras', é caro e vive caindo. É um horror. Alguém tem que nos ajudar", desabafou.



Com os cortes, o tráfico local tem como objetivo coagir a população para a contratação de seus serviços de internet e TV por assinatura. A prática de não permitir instalações vindas de fora, que antes era clássica entre os grupos de milícia, agora vem sendo praticadas em áreas dominadas pelo tráfico.



Segundo a moradora, a nova internet é mais cara e a conexão não é estável. "Não é nada mais barato, pagamos R$ 105 por uma velocidade super lenta, sempre cai", lamentou.



Um outro morador de Tomás Coelho contou que utilizava os serviços da Claro, mas nos últimos dias os fios foram cortados e o serviço interrompido. "Estamos sem os serviços porque os bandidos da região cortaram nossos fios e não querer deixar os funcionários reinstalarem nossos serviços de internet e TV", disse.



De acordo com os relatos nas redes sociais, logo após cortarem os fios, os criminosos passam nas casas dos moradores oferecendo o novo serviço com valores abusivos. No ano passado, moradores do Engenho da Rainha começaram a fazer reclamações constantes por conta do corte de fios, mas neste ano problema só se agravou e outras partes do bairro passaram a ser afetadas.



Nas redes sociais, pessoas envolvidas no esquema clandestino oferecem pacotes de internet para os moradores das regiões de forma atrativa, sem utilizar o nome da prestadora do serviço. Para conseguir clientes, elas destacam o fato de que a contratação não passa por consulta no SPC e Serasa, além de ter a instalação e o aparelho gratuitos.



A Polícia Civil informou que implementou uma força-tarefa para reprimir e prevenir o comércio clandestino e receptação de materiais metálicos em ferros-velhos e tem prendido diversos criminosos envolvidos nessa prática.

De acordo com o Disque Denúncia, em Tomás Coelho, esse ano, tem 10 denúncias sobre interferências (corte, furto, destruição) na internet relacionadas ao tráfico de drogas.

Bora combater a ação de traficantes e milicianos que impedem o trabalho das operadoras de internet regularizadas?!



A internet oferecida por esses criminosos não é segura... É um péssimo sinal!



Denuncie!

21.2253 1177

WhatsApp 21.99973 1177 / App "Disque Denúncia RJ" pic.twitter.com/rocNsZUets — Disque Denúncia Rio (@DDalertaRio) October 14, 2022

A denúncia pode ser feita por meio do telefone (21) 2253-1177; WhatsApp (21) 99973-1177 ou por meio do app do Disque Denúncia. O anonimato é garantido.

Procurada, a Conexis Brasil, enquanto associação das principais prestadoras de telecomunicações do país, informou, por meio de nota que "o furto, roubo e também a receptação de cabos e equipamentos causam prejuízo direto a milhões de consumidores todos os anos, que ficam sem acesso a serviços de utilidade pública como polícia, bombeiros e emergências médicas. Em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, o problema do roubo e vandalismo de cabos, geradores, baterias, entre outros equipamentos, se soma ao bloqueio de acesso das equipes das prestadoras para a manutenção de seus equipamentos, usados para a prestação do serviço. As operadoras ficam sem acesso aos equipamentos e impedidas de dar a manutenção necessária à prestação do serviço. O setor de telecomunicações defende uma ação coordenada de segurança pública envolvendo o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, tanto o federal, quanto os estaduais e municipais, e a aprovação de projetos de lei que aumentem a punição para esses crimes e ajudem a combater essas ações criminosas."