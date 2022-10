Turista francês é socorrido por bombeiros no costão do Pão de Açúcar - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/10/2022 20:50

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram, por volta das 15h20 desta sexta-feira (14), um turista francês que ficou caiu durante a trilha do costão do Pão de Açúcar, na Urca, Zona Sul do Rio. O quartel do Humaitá foi acionado e atuou com o apoio de um helicóptero da corporação.



O homem, identificado como Neuville Quentin Luis, de 28 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, também na Zona Sul do Rio. O hospital ainda não informou o estado de saúde do paciente.

Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra o momento do resgate. Veja o vídeo:

Especialistas indicam o acompanhamento de um profissional para realizar a subida do costão do Pão de Açúcar, pois há trechos com risco de queda. Há ainda outros trechos que é necessário o uso de equipamento de escalada. Por ser um ponto turístico mundialmente conhecido, o local chama a atenção de turistas e cariocas que desejam ver as belas paisagens naturais da cidade do Rio do alto.