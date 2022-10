Ação resultou na prisão do criminoso e da apreensão de um revólver calibre 38 - Divulgação

Publicado 14/10/2022 19:20

Rio – Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) recuperaram, nesta sexta-feira (14), na Avenida Brasil, na pista com sentido para o centro da cidade, na altura do bairro Cordovil, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, toda a carga do caminhão foi recuperada, que transportava uma carga de peixe avaliada em R$ 165 mil.



De acordo com a corporação, policiais realizavam uma rotina de monitoramento na região quando foram alertados por usuários da via sobre o roubo em andamento. Durante a abordagem ao caminhão suspeito, um criminoso, portando um revólver calibre 38, foi preso.



A ação resultou na prisão do criminoso e da apreensão da arma. A ocorrência foi encaminhada para a Cidade da Polícia, no bairro do Jacaré.