Ônibus voltam a circular pela cidade do Rio de JaneiroAlexandre Macieira/Prefeitura do Rio

Publicado 14/10/2022 17:37 | Atualizado 14/10/2022 18:08



Rio - A cidade do Rio de Janeiro terá mais duas linhas de ônibus em circulação a partir da próxima semana. Na terça-feira (18), retorna a 901 (Bonsucesso-Bananal) e, na quarta-feira (19), volta a 702 (Praça Seca-Madureira). Na última quarta-feira (12), a Prefeitura do Rio já havia mencionado o retorno de mais duas linhas de ônibus para a Zona Sul nesta semana. Sendo assim, retornaram à capital as linhas: 518 (Urca-Botafogo, via Copacabana) e 519 (Urca-Copacabana, via Botafogo).

Com esses serviços, serão 59 linhas a mais na cidade desde o dia 1º de junho, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre a Prefeitura, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. O plano operacional tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade.



Conforme foi estabelecido no acordo judicial, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,05, os consórcios irão receber um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A prefeitura vai atestar a quilometragem rodada por meio de GPS.



Plano operacional das linhas que começam a operar na próxima semana:



901 (Bonsucesso-Bananal)



De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 25 viagens diárias de ida e volta, com intervalo médio de 30 minutos nos horários de pico.



Itinerário:



IDA: Rua Dona Isabel, Rua Leopoldo Bulhões, Rua Eurico Souza Leão, Linha Amarela, Viaduto de Manguinhos, Avenida Bento Ribeiro Dantas, Avenida Brasil, Avenida Brigadeiro Trompowski, Terminal Aroldo Melodia, Rua Luis Renato Caldas, Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, Avenida Carlos Chagas Filho, Avenida Brigadeiro Trompowski, Ponte Velha do Galeão, Estrada do Galeão, Rua República Árabe da Síria, Rua Luís Belart, Rua Cambaúba, Rua Uçá, Praia da Bica, Rua Ipiru, Estrada da Bica, Estrada do Rio Jequiá, Praia do Jequiá, Rua Maldonado, Rua Paramopama, Rua Praia da Ribeira, Rua Fernandes da Fonseca, Rua Paramopama, Praia do Zumbi, Praia das Pitangueiras, Praia da Bandeira, Rua Ambaitinga, Rua Capitão Barbosa, Rua Mareante, Avenida Paranapuã, Rua Comendador Bastos, Travessa Costa Carvalho, Travessa Teotônio Freire, Praia da Guanabara.



VOLTA: Praia da Guanabara, Rua Olímpio Machado, Rua Comendador Bastos, Avenida Paranapuã, Rua Érico Coelho, Estrada do Dendê, Avenida Paranapuã, Estrada da Cacuia, Rua Tenente Cleto Campello, Rua Graná, Estrada da Cacuia, Rua Capitão Barbosa, Rua Altinópolis, Praia das Pitangueiras, Praia do Zumbi, Rua Paramopama, Rua Praia da Ribeira, Rua Fernandes da Fonseca, Rua Maldonado, Praia do Jequiá, Estrada do Rio Jequiá, Estrada do Galeão, Avenida Coronel Luiz de Oliveira Sampaio, Estrada da Bica, Rua Ipiru, Praia da Bica, Praça Jerusalém, Rua Uçá, Rua Cambaúba, Estrada do Galeão, Avenida Brigadeiro Trompowski, Ponte Velha do Galeão, Avenida Brigadeiro Trompowski, Avenida Presidente João Goulart, Linha Vermelha, Avenida Brigadeiro Trompowski, Viaduto Engenheiro Edno Machado, Avenida Brasil, Rua Teixeira Ribeiro, Avenida Teixeira de Castro, Rua Barreiros, Rua João Romariz, Rua Cardoso de Morais, Rua Francisca Heiden, Praça Lopes Ribeiro, Rua Dona Isabel.



702 (Praça Seca-Madureira)



De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 23 viagens de ida e volta, com intervalo médio de 30 minutos nos horários de pico.



Itinerário:



IDA: Rua Baronesa, Rua Marangá, Rua Barão, Rua Cândido Benício, Rua Baronesa, Rua Pedro Teles, Rua Capitão Menezes, Rua Maricá, Rua Ana Teles, Travessa Pinto Teles, Rua Pinto Teles, Rua Anália Franco, Estrada Henrique de Melo, Rua Mataquiá, Rua Mogurari, Rua Paulo Prado, Rua Pereira de Figueiredo, Rua Dom Quixote, Rua Andrade Araújo, Rua Antonieta, Travessa Carlos Xavier, Rua Agostinho Barbalho, Rua Domingos Lopes, Rua Maria José, Rua Capitão Couto Menezes, Estrada Intendente Magalhães, Avenida Ernani Cardoso, Rua Padre Manso, Praça Armando Cruz.



VOLTA: Praça Armando Cruz, Rua Angelo Dantas, Rua João Vicente, Rua Agostinho Barbalho, Rua Dona Clara, Rua Carlos Xavier, Rua Henrique Braga, Rua Mogurari, Rua Quiroã, Estrada Henrique de Melo, Rua Amália Franco, Rua Pinto Teles, Rua Cândido Benício, Rua Barão, Rua Gastão Taveira, Rua Florianópolis, Rua Cândido Benício, Rua Baronesa.



57 linhas que já iniciaram a operação:



CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III – Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande X Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária), 893 (Jardim Palmares x Campo Grande), 899 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio), 885 (Santa Cruz X Mato Alto – via Pedra de Guaratiba), 825 (Campo Grande X Jesuítas), 809 (Sagrado Coração X Santa Cruz) e 833 (Manguariba X Campo Grande.



CONSÓRCIO INTERNORTE: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga X Fundão – Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura – Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier), 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre), 277 (Rocha Miranda X Candelária), 665 SVB (Pavuna X Saens Peña – via Barros Filho), 669 SV (Pavuna X Méier – via Costa Barros), 254 (Madureira X Candelária), 915 (Bonsucesso X Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro) e 928 (Marechal Hermes X Bonsucesso).



CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada X Taquara – Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura), 652 (Méier X Cascadura), 831 (Colônia x Taquara), 865 (Pau da Fome x Taquara), 709 (Cascadura X Amarelinho), 785 (Cascadura X Coelho Neto) e 678 (Méier X Vila Valqueire).



CONSÓRCIO INTERSUL: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade), 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã), 229 (Usina X Castelo), 012 (Rodoviária X Castelo, via Lapa), 518 (Urca X Botafogo – Circular – via Copacabana) e 519 (Urca X Copacabana – Circular – via Botafogo).