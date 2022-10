O autor foi preso por agentes da DEAM de Caxias, enquanto ainda mandava mensagens ameaçando a vítima - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 14/10/2022 16:55

Rio - Policiais civis prenderam um homem, identificado como Luis Claudio, em flagrante, nesta quinta-feira (13), por ameaçar através de áudios uma mulher com quem tinha um relacionamento extraconjugal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi capturado no bairro de Vila São Luis pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça na forma da lei Maria da Penha.



Segundo os agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Duque de Caxias, especializada onde o caso foi registrado, a vítima e o autor mantiveram um relacionamento amoroso por quatro anos. Na madrugada de ontem, por volta da 1h, o autor afirmou que iria matar a vítima após uma discussão e foi até a Praça da Apoteose, que fica no bairro da Vila São Luis, e agrediu-a com um soco no nariz. Ele foi contido por populares no local.

No mesmo dia, o Luis enviou áudios ameaçadores para a mulher, com xingamentos. Ele também prometeu divulgar na internet fotos íntimas da vítima.

"Eu vou te matar! Vou te matar, papo reto! Tu vai tomar dois tiros no meio da tua cabeça! Eu vou acabar com a tua vida. Eu vou acabar com a minha vida, mas eu vou acabar com a tua vida, papo reto! Tô chegando aí", dizia um dos áudios enviados por Luis Claudio.

"Você vai ver só o que eu vou fazer com a tua vida, na frente de todo mundo aí onde você tá! Tu acha que eu tenho medo?”, questionava o acusado, em outro áudio.

O autor foi preso enquanto ainda mandava mensagens ameaçando a mulher. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará a disposição da Justiça.