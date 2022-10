Agente foi revistada por colegas, que detectaram as garrafas com a bebida de teor alcoólico - Reprodução/TV Globo

Publicado 14/10/2022 17:55

Rio - Uma agente penitenciária foi detida na tarde desta sexta-feira (14) por entrar com uísque em duas garrafas que seriam supostamente de mate, no presídio Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste.

Na portaria, a agente teria sido revista pelos colegas, que identificaram a bebida de teor alcoólico nos recipientes.

Procurada pelo DIA, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que está apurando o caso, que pode ter ligação com o ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o 'Faraó dos Bitcoins'. O órgão também confirmou que resolveu afastar a servidora do cargo e abrir uma sindicância. A 34ª DP (Bangu) irá auxiliar nas investigações.

O 'Faraó dos Bitcoins' está preso desde agosto do ano passado é acusado de realizar uma fraude contra o sistema financeiro. Ele também responde por homicídio e tentativa de homicídio na Justiça estadual do Rio.