A linha de ônibus 229 (Usina- Castelo) é uma das 57 que voltaram a circular desde 1º de junhoVanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 11/10/2022 19:20 | Atualizado 11/10/2022 19:24

Rio - As linhas de ônibus 518 (Urca-Botafogo, via Copacabana) e 519 (Urca-Copacabana, via Botafogo) começam a circular nesta quinta-feira (13). Com isso, serão 57 linhas a mais no Rio desde o dia 1º de junho, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público (MPRJ).

Ainda em outubro, outras duas linhas retornam às ruas: 901 (Bonsucesso-Bananal) e 702 (Praça Seca-Madureira). O objetivo é regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade.

Além da receita da tarifa paga pelos passageiros, os consórcios também receberão um valor adicional pelo serviço prestado com base no quilômetro rodado. A prefeitura vai atestar a quilometragem por meio de GPS.

Plano operacional das linhas que começam nesta quinta

518 (Urca X Botafogo - Circular - via Copacabana)



De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 26 viagens diárias de ida e volta, com intervalo médio de 30 minutos nos horários de pico. Esta linha é circular.



Itinerário:



Avenida João Luís Alves, Rua Marechal Cantuária, Avenida Portugal, Rua Osório de Almeida, Avenida Pasteur, Rua Clotilde Guimarães, Rua da Passagem, Rua General Góis Monteiro, Avenida Lauro Sodré, Túnel Novo, Avenida Princesa Isabel, Praça Demétrio Ribeiro, Rua Barata Ribeiro, Rua Figueiredo de Magalhães, Túnel Velho, Rua Real Grandeza, Rua General Polidoro, Rua São João Batista, Rua Voluntários da Pátria, Praia de Botafogo, alça de retorno, Avenida das Nações Unidas, Túnel do Pasmado, Avenida Lauro Sodré, Rua General Severiano, Praça Ozanan, Avenida Venceslau Braz, Avenida Pasteur, Rua Ramon Franco, Avenida Portugal, Rua Marechal Cantuária, Avenida João Luís Alves, Rua Cândido Gaffrée, Avenida João Luís Alves.



519 (Urca X Copacabana - Circular - via Botafogo)



De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 25 viagens de ida e volta, com intervalo médio de 30 minutos nos horários de pico. Esta linha é circular.



Itinerário:



Avenida João Luís Alves, Rua Marechal Cantuária, Avenida Portugal, Rua Osório de Almeida, Avenida Pasteur, Viaduto Pedro Álvares Cabral, Praia de Botafogo, Rua Farani, Praia de Botafogo, Rua São Clemente, Rua Real Grandeza, Rua Doutor Sampaio Corrêa, Túnel Velho, Praça Vereador Rocha Leão, Rua Siqueira Campos, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Avenida Princesa Isabel, Túnel Novo, Avenida Lauro Sodré, Avenida Venceslau Braz, Avenida Pasteur, Rua Ramon Franco, Avenida Portugal, Rua Marechal Cantuária, Avenida João Luís Alves, Rua Cândido Gaffrée, Avenida João Luís Alves.

Próximas linhas

- CONSÓRCIO INTERNORTE



901 (Bonsucesso-Bananal) - Começa a operar na próxima segunda-feira, dia 17



- CONSÓRCIO TRANSCARIOCA



702 (Praça Seca-Madureira) - Começa a operar na próxima quarta-feira, dia 19

Outras 55 linhas já haviam iniciado operação

- CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III - Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande X Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária), 893 (Jardim Palmares x Campo Grande), 899 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio), 885 (Santa Cruz X Mato Alto - via Pedra de Guaratiba), 825 (Campo Grande X Jesuítas), 809 (Sagrado Coração X Santa Cruz) e 833 (Manguariba X Campo Grande).



- CONSÓRCIO INTERNORTE: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga X Fundão - Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura - Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier), 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre), 277 (Rocha Miranda X Candelária), 665 SVB (Pavuna X Saens Peña - via Barros Filho), 669 SV (Pavuna X Méier - via Costa Barros), 254 (Madureira X Candelária), 915 (Bonsucesso X Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro) e 928 (Marechal Hermes X Bonsucesso).

- CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada X Taquara - Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura), 652 (Méier X Cascadura), 831 (Colônia x Taquara), 865 (Pau da Fome x Taquara), 709 (Cascadura X Amarelinho), 785 (Cascadura X Coelho Neto) e 678 (Méier X Vila Valqueire).



- CONSÓRCIO INTERSUL: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade), 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã), 229 (Usina X Castelo) e 012 (Rodoviária X Castelo, via Lapa).