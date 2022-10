Fábio dos Santos, de 50 anos, está internado em estado grave. Sua esposa, Cacilda Lírio, 50, não resistiu e morreu - Divulgação

Publicado 11/10/2022 18:45



Rio - A família de um dos sobreviventes do grave acidente em Maricá, na Região Metropolitana do Rio , está fazendo uma campanha para conseguir doação de sangue para Fábio dos Santos, de 50 anos, com urgência. Ele está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, desde o último dia 4, em estado grave. No momento do atropelamento, Fábio estava com a mulher, Cacilda Lírio, de 50 anos, aguardando para atravessar a RJ-106, na altura do loteamento Manu Manuela, no bairro de São José do Imbassaí.

Família pede doações de sangue para Fábio dos Santos Divulgação

Foi neste momento que eles foram atingidos por um carro, que antes havia tentado desviar de um veículo em manobra proibida. Cacilda não resistiu aos ferimentos e morreu. Além dela, Edson Pacheco dos Santos, 50, também morreu no acidente. Outras duas sobreviventes seguem internadas no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. São elas: Natália Firmino Ferreira Camelo, que se encontra em estado grave, e Ivanete Tinelo, que tem estado de saúde estável.



Para doar, os interessados devem ir até o Hemorio, localizado na Rua Frei Caneca, 8, no Centro do Rio de Janeiro, informando o nome do paciente que receberá a transfusão. Qualquer tipo sanguíneo é aceito e pode ajudar a salvar vidas. O local funciona de segunda a domingo, das 7h às 18h (inclusive durante as eleições).



Doadores precisam ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem ter ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.



Responsáveis por atropelamento pagaram fiança



A mulher que provocou o acidente foi detida na noite de terça-feira por agentes do Segurança Presente de Niterói, quando chegava ao Hospital-Maternidade São Francisco, no bairro de Icaraí. A motorista relatou aos agentes que estava levando a filha que havia sofrido um aborto espontâneo ao hospital. Ela foi conduzida para a 76ª DP (Niterói), onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio culposo e foi liberada após pagamento de fiança de R$ 5 mil. O condutor que atingiu as vítimas se apresentou na distrital, foi atuado pelo crime e também foi liberado após pagar fiança no mesmo valor.



Hemorio em alerta vermelho

O Instituto Estadual de Hematologia do Rio (Hemorio) informou que entrou em alerta vermelho por falta de doações de sangue em setembro. Ao todo, o hemocentro contabilizou cerca de 25% de bolsas a menos coletadas em relação ao mesmo período de 2021, quando o estado do Rio de Janeiro vivia um período crítico da pandemia de covid-19.



Segundo o instituto, caso a população não se mobilize, grandes emergências do estado podem sentir o impacto em seus atendimentos durante as ocorrências das festas de final de ano.



"Este é um momento muito crítico para o Hemorio e para o estado. Neste período de mobilização popular em virtude das eleições, é fundamental a participação da população também nesse gesto solidário tão importante que é a doação de sangue. Não podemos deixar nossas unidades de saúde desassistidas a poucos meses das festas de fim de ano”, disse, em nota, o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.



Durante o último mês, o Hemorio registrou queda de 2 mil bolsas de sangue em relação ao mesmo período do ano passado. Até o momento, pouco mais de 70 mil doações foram coletadas ao longo de 2022, 5 mil a menos do que no ano anterior. A doação é fundamental para garantir o suporte às principais emergências, maternidades e unidades de saúde do estado do Rio.