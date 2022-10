Fachada do Hospital Estadual Getúlio Vargas - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 11/10/2022 18:18 | Atualizado 11/10/2022 18:36

Rio - Um preso sob custódia da polícia fugiu, na madrugada desta terça-feira (11), do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha Circular, Zona Norte do Rio. Os policiais no local foram comunicados de que o homem havia escapado e depois afirmaram não ter testemunhado a fuga.

De acordo com a unidade responsável do 16º BPM (Olaria), o suspeito alegou que precisava ir ao banheiro e, devido à sua condição de saúde, os militares escalados para o serviço de escolta não o acompanharam. O preso aproveitou a oportunidade para fugir por uma janela perto do portão usado por carros funerários, onde há pouca circulação de pessoas.

Segundo uma testemunha, a mãe do detento teria sido cúmplice na fuga, tendo mentido sobre sua identidade com o intuito de entrar no hospital e entregar ao filho uma corda, que teria sido usada por ele.

Os militares responsáveis pela custódia do paciente foram autuados e se apresentaram na unidade prisional da Polícia Militar. A corregedoria da corporação acompanha o caso.