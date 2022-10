Ação também visava reprimir ligações clandestinas de água e energia, bem como verificar o cumprimento de normas ambientais - Divulgação

Publicado 12/10/2022 18:51

Rio – Agentes da 76ª DP (Niterói) interditaram, nesta terça-feira (11), dois comércios de sucatas e materiais recicláveis e notifica quatro estabelecimentos que não se adequaram às normas ambientais vigentes. Um dos funcionários dos locais fiscalizados foi preso em cumprimento a um mandado de prisão pendente.

De acordo com a Polícia Civil, a ação também visava reprimir ligações clandestinas de água e energia, bem como verificar o cumprimento de normas ambientais. A operação faz parte da Operação Limpa Niterói, desenvolvida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em conjunto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e concessionárias de serviços públicos da região.

Segundo os policiais, a ação foi desenvolvida a partir de evidências coletadas em inquéritos que comprovaram crimes de receptação praticados pelos donos dos comércios. Segundo a Polícia Civil, os espaços interditados não possuíam documentação para funcionamento.