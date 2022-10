Celsinho da Vila Vintém depõe durante julgamento de Fernandinho Beira-mar em 2015 - Fernando Souza / Agência O Dia / Arquivo

Publicado 12/10/2022 16:13 | Atualizado 12/10/2022 16:13

Rio - O criminoso Celso Luiz Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, um dos traficantes mais perigosos da década de 90, ganhou, nesta terça-feira (11), direito à liberdade em um dos diversos crimes em que é acusado. Apesar da decisão, concedida pela desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, o criminoso segue preso desde no Complexo de Gericinó, no bairro de Bangu, Zona Oeste do Rio

O traficante é um dos fundadores da facção criminosa Amigo dos amigos (ADA) e está na cadeia desde 2002, tendo sido preso pela primeira vez em 1994. Além de tráfico de drogas, ele responde por diversos crimes, como roubo a bancos e homicídios. Condenado a mais de 30 anos, ele obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em janeiro de 2021, mas nunca deixou a prisão devido ao histórico de fugas de cadeias por que passou.

Procurada, a assessoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) confirmou a decisão da magistrada Suimei Meira Cavalieri, que determinou a expedição de alvará de soltura referente a um dos processos a que ele responde. E informou que o despacho segue em segredo de justiça. No entanto, o TJ-RJ destacou que ele está condenado por outros crimes e, por isso, permanecerá preso.

Segundo a Secretária Estadual de Administração Penitenciária (Seap), apesar do benefício concedido ao traficante nesta terça-feira, Celsinho segue preso no Complexo de Gericinó.

Transferido para unidade federal por comandar fuga no Fórum de Bangu

Em 2014, Celsinho transferido para uma unidade federal após ser apontado como o idealizador — mesmo preso — de uma tentativa de resgate de internos no Fórum de Bangu, em 2013. Na ocasião, uma criança de 8 anos e um policial foram mortos.

Criminoso tem histórico de fugas. Em uma delas, saiu de hospital vestindo farda da PM

Em 1998, o traficante conseguiu fugir do sistema penitenciário após ser transferido para retirar uma bala alojada no braço direito no Hospital Penitenciário Fábio Maciel, na rua Frei Caneca, no Catumbi, Região Central do Rio. Ele não realizou a intervenção, e teria saído pela porta da frente da unidade, vestido com uma farda da PM.

Não foi a primeira vez que Celsinho conseguiu escapar. Em 1994, ele empreendeu fuga da penitenciária Milton Dias Moreira, também no Complexo de Gericinó. O criminoso foi recapturado dois anos depois, por policiais militares, na comunidade que ele comandava.