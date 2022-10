Cadela é abandonada dentro de mala no bairro Fonseca, em Niterói - Reprodução/Redes sociais

Publicado 12/10/2022 16:20

Rio - Uma cadela foi encontrada amordaçada dentro de uma mala de viagem, na tarde de terça-feira (11), na altura da Travessa Dona Júlia, no bairro Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O animal foi abandonado e estava com sinais de maus-tratos. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).

Moradores do local disseram ter estranhado a movimentação da bolsa e decidiram abrir para ver o que havia dentro. Eles foram surpreendidos com o cachorro, que estava com fome e sede, e também não conseguia se levantar.

A estudante Danielle Paiva publicou nas redes sociais sobre o abandono e levou a cadela a uma veterinária da região. Segundo ela, o animalzinho segue internado nesta quarta-feira (12) e está bastante debilitado. "Estamos precisando de doações. Ela ainda continua internada e agora a tarde irei visitá-la. Ainda não tem um lar e estamos a procura", disse Danielle.

Para ajudar a custear a internação da cadela, a estudante está realizando uma campanha de doação em suas redes sociais. A jovem disponibilizou a chave Pix 21 99192-4994 para que os interessados possam doar qualquer valor para o tratamento da cachorra.

Além da ocorrência ter sido registrada na 78ª DP (Fonseca), o vereador Daniel Marques também solicitou as imagens das câmeras de segurança para o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Niterói. "Só queremos que quem fez isso com ela pague pelo que fez. Até porque é uma vida", desabafou Danielle.

O presidente da Comissão de Defesa dos Animais, o vereador Luiz Ramos filho (PMN) também ficou estarrecido com a crueldade do caso e vai acompanhar as investigações. "Quando a gente pensa que já viu tudo, algumas pessoas conseguem se superar na maldade. É mais um caso terrível para a delegacia de proteção ao meio ambiente. Caso de polícia! Porque maltratar animal é crime. Vou cobrar que os responsáveis por essa barbárie sejam punidos. A maldade do ser humano não tem fim e precisa ser combatida. Isso é muito revoltante", diz Ramos filho.