Matheus Araújo estava algemado e utilizou uma corda para fugir do Hospital Estadual Getúlio Vargas - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/10/2022 19:22 | Atualizado 12/10/2022 19:27

Rio - Dois policiais militares que vigiavam um suspeito no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, foram presos administrativamente nesta terça-feira (11). Matheus Araújo de Oliveira, de 20 anos, estava sob custódia na unidade quando fugiu pela janela do segundo andar. Os agentes estão na unidade prisional da Polícia Militar, onde ficam à disposição do comando para ajudar na apuração dos fatos.

Algemado, Matheus escapou por volta das 5h40 desta terça com utilizando uma corda. Os agentes do 16º BPM (Olaria) informaram que revistavam o suspeito e o observavam diariamente, por isso não sabiam que ele estava com o material. Além disso, ele não tinha autorização para receber nenhuma visita.

No momento da fuga, os dois policiais estavam no corredor da unidade, que é monitorado por câmeras de segurança. Matheus pediu para ir ao banheiro, mas demorou a sair. Os agentes, então, foram checar a situação e encontraram uma corda amarrada na janela. O preso aproveitou a oportunidade para descer por perto do portão usado por carros funerários, onde há pouca circulação de pessoas.

Segundo uma testemunha, a mãe do detento teria ajudado na fuga. Ela teria mentido sobre sua identidade com o intuito de entrar no hospital e entregar uma corda para o filho.

O caso está sendo investigado por agentes da 22ª DP (Olaria), acompanhados pela corregedoria da Polícia Militar.