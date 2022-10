O PM Thiago dos Santos Almeida se apresentou a corporação e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 12/10/2022 18:33

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinou, nesta terça-feira (11), a prisão preventiva do policial militar Thiago dos Santos Almeida, suspeito de matar a ex-companheira Ellen Ramos Soares Ribeiro, 32 anos. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira na casa da vítima, em Bangu, onde também estavam os filhos da mulher.

Na decisão, a juíza Rachel Assad da Cunha destacou a gravidade do caso. "A crueldade da ação indica a mais absoluta inadequação do custodiado ao convívio social, já que matou a própria companheira, na frente dos filhos dela, menores de idade", diz o documento.

De acordo com as investigações, Thiago invadiu a casa de Ellen durante a madrugada. Uma vizinha ouviu barulhos e foi até o basculante da residência para observar. Nisso, viu o suspeito com uma arma colocando a vítima para dentro de um quarto. As testemunhas acionaram a Polícia Militar, mas ouviram tiros antes da chegada dos agentes. Na casa, os policiais encontraram Ellen morta e as crianças, de três e 12 anos.

O corpo da professora foi enterrado nesta terça-feira no Jardim da Saudade, em Paciência. Abatida, Solange da Costa Ramos, 54 anos, tia da jovem, disse que não acredita em justiça, já que sua sobrinha foi morta

"Não adianta. Ele tirou ela da gente. Está preso e vai pagar, mas não adianta. O pior ele fez, que foi tirar a vida dela", lamentou Solange, que também era madrinha da vítima.