Cristo Redentor celebra 91 anos Divulgação

Após a solenidade, às 8h30, foi distribuído um bolo comemorativo, preparado pela organização Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca). Às 12h, foi rezado o Ângelus, seguido por outra missa, presidida pelo padre João Damasceno. Mais tarde, às 15h, foi rezado o Terço da Misericórdia pelos fiéis presentes e, em seguida, uma missa solene foi celebrada. Rio - Uma missa de Ação de Graças foi celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, na manhã desta quarta-feira (12), no Cristo Redentor, na Zona Sul, em comemoração do aniversário de 91 anos do santuário do local Após a solenidade, às 8h30, foi distribuído um bolo comemorativo, preparado pela organização Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca). Às 12h, foi rezado o Ângelus, seguido por outra missa, presidida pelo padre João Damasceno. Mais tarde, às 15h, foi rezado o Terço da Misericórdia pelos fiéis presentes e, em seguida, uma missa solene foi celebrada.

As celebrações em comemoração do aniversário do santuário continuarão ao longo do mês.

Confira a programação completa:

16 de outubro



19h30 - Evento FAO - Segurança Alimentar



20 de outubro



20h - Show “Nossa Voz”, com Padre Omar e Grupo Dó Re Mi



20, 21 e 22 de outubro



das 9h às 15h - Ação de Amor do Cristo Redentor na Basílica Santuário Arquidiocesano Mariano de Nossa Senhora da Penha de França