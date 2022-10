Cristo Redentor celebra 91 anos - Divulgação

Cristo Redentor celebra 91 anos Divulgação

Publicado 11/10/2022 12:53 | Atualizado 11/10/2022 16:34

Rio - O Cristo Redentor, cartão-postal da cidade do Rio de Janeiro e um dos monumentos mais famosos do mundo, completa 91 anos nesta quarta-feira (12) e terá uma programação especial para celebrar a data, que vai até o dia 22 de outubro em diversos pontos da cidade do Rio.

Nesta terça, houve uma missa, na Praia do Recreio, na altura do posto 12, para comemorar a inauguração do novo Quiosque do Cristo. Na Lagoa, houve festa para comemorar o Dia das Crianças na Pequena Cruzada. À tarde aconteceu a inauguração de um salão de beleza fornecido pela Obra Social O Sol, que vai oferecer um curso de cabeleireiros no Jardim Botânico. À noite, a partir das 22h, terá início a Vigília de Oração, no Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor.



Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, falou sobre a programação e destacou o seu compromisso com a agenda 2030 de sustentabilidade da Organização das Nações Unidas (ONU).





Confira a programação completa:



12 de outubro



7h - Missa em ação de graças pelos 91 anos do Cristo Redentor

8h30 - Bolo com a Sociedade Amigos da Rua Carioca (Sarca)

12h - Ângelus e missa

15h - Terço da Misericórdia e missa, organizadas pela Rádio Catedral, no Santuário do Cristo Redentor e missa no Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor

17h - Missa



16 de outubro



19h30 - Evento FAO - Segurança Alimentar



20 de outubro



20h - Show “Nossa Voz”, com Padre Omar e Grupo Dó Re Mi



20, 21 e 22 de outubro



das 9h às 15h - Ação de Amor do Cristo Redentor na Basílica Santuário Arquidiocesano Mariano de Nossa Senhora da Penha de França



A origem da estátua

A escultura foi primeiramente idealizada padre francês Pierre Marie Boss que, ao observar a vista para o morro do Corcovado, teve a ideia da construção de um monumento religioso. Entre os três projetos concorrentes, o escolhido foi o do engenheiro Heitor da Silva Costa. Dessa forma, o Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de outubro de 1931.