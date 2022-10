Contra ele constava um mandado de prisão em aberto por associação criminosa para produção e tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 11/10/2022 22:57

Rio - Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam um traficante foragido da Justiça na tarde desta terça-feira (11), no bairro de Itaoca, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Ele foi identificado como Clayferson Nascimento da Silva, de 26 anos.

De acordo com os agentes, após receberem informações do Disque Denúncia sobre o paradeiro do foragido, a equipe foi até a Estrada de Itaoca e abordou dois criminosos em uma motocicleta. Um deles era Clayferson, que no momento portava um fuzil Colt 556, uma granada, um rádio comunicador e um colete balístico.

O foragido foi capturado, já comparsa conseguiu fugir. Após a prisão, os militares procederam à 73ª DP (Neves), onde foi registrada a ocorrência. O criminoso permanece preso na distrital, aguardando ser transferido para uma unidade prisional. Contra ele constava um mandado de prisão em aberto pelo crime de associação para a produção e tráfico de drogas.