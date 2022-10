Detentos ficaram no pátio enquanto celas eram revistadas - Divulgação / Seap

Detentos ficaram no pátio enquanto celas eram revistadasDivulgação / Seap

Publicado 11/10/2022 19:49

Rio – A Polícia Penal apreendeu, nesta segunda-feira (10), 34 celulares, quatro chips, quatro roteadores, quatro fones de ouvido, três carregadores e uma grande quantidade de drogas durante revista nas celas de cinco unidades prisionais, três das quais fazem parte do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Para realizar a operação de vistoria geral, os detentos foram retirados das celas e mantidos no pátio da unidade. Inspetores de Polícia Penal contaram com o auxílio da Superintendência de Segurança, Subsecretaria de Inteligência e Corregedoria, além de agentes das unidades.

A maior apreensão aconteceu na Cadeia Pública Inspetor José Antonio da Costa Barros, no Complexo de Gericinó. Foram 12 celulares, um roteador e 28 embalagens com droga.

Seis celulares, quatro chips e 12 trouxinhas de pó branco foram apreendidos na Cadeia Pública Juíza de Direito Patrícia Acioli, em São Gonçalo.

No Presídio Milton Dias Moreira, em Japeri, foram encontrados nove celulares, três carregadores, quatro fones de ouvido, um roteador, 24 embalagens de pó branco e sete contendo erva seca picada.

As outras duas unidades revistadas foram a Penitenciária Bandeira Stampa e a Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, ambas no Complexo de Gericinó.

Todo o material ilícito apreendido foi encaminhado para as delegacias da região, entre elas a 34ª DP (Bangu) e a 74ª DP (Alcântara). No caso da apreensão realizada no presídio em Japeri, não foi revelado para qual DP os objetos foram enviados.

O culpado pelo contrabando não foi identificado, um processo foi aberto para determinar a sua origem.