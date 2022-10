Crime ocorreu quando suas duas filhas, que são gêmeas, tinham cinco anos - Divulgação

Crime ocorreu quando suas duas filhas, que são gêmeas, tinham cinco anosDivulgação

Publicado 11/10/2022 19:03 | Atualizado 11/10/2022 19:31

Rio – Agentes da 55ª DP (Queimados) prenderam, nesta segunda-feira (10), um homem foragido da Justiça acusado de estuprar as próprias filhas, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Contra o criminoso, que não teve a identidade revelada, havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, cometido quando as duas filhas, que são gêmeas, tinham 5 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a captura do acusado ocorreu na faculdade onde o autor estava matriculado, após agentes se passarem por alunos com a ajuda da própria instituição de ensino. Ainda segundo a corporação, o criminoso possui diversas anotações criminais e demonstra ser violento no âmbito familiar.

Após o cumprimento das formalidades de praxe, o acusado foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.