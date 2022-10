Delegada Nathália Patrão, da 134ª DP (Campos dos Goytacazes) - Reprodução

Publicado 11/10/2022 19:24 | Atualizado 11/10/2022 19:26

Norte Fluminense – "Fica mais uma vez comprovado que de dentro do presídio os internos têm amplo acesso à telefone celular, à internet e à comunicação com todo mundo que gira do lado de fora". A afirmação é de Nathália Patrão, delegada da 134ª DP (Campos dos Goytacazes), sobre resultado da Operação Rebu, deflagrada nesta terça-feira (11).



Durante a ação, a Polícia Civil prendeu seis pessoas e cumpriu nove mandados de busca e apreensão nos bairros Donana, São Sebastião do Alto, Itaocara, Nova Goytacazes e Custodópolis e em um presídio, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



A instituição apreendeu, no total, 159 munições, cinco armas de fogo, entre espingarda, pistola e revólver, seis celulares, uma touca ninja, 49 invólucros de maconha, 19 invólucros de cocaína, R$ 2.183 e seis cheques de procedência desconhecida.



A operação surgiu a partir de prisão em flagrante de um motorista de aplicativo, em 2021, por tráfico de drogas, que mantinha no aparelho celular grande quantidade de material probatório de outros crimes, como o comércio ilegal de armas de fogo.



"Essa grande apreensão feita de uma única vez chama bastante a atenção. A investigação continua pelo conteúdo dos celulares apreendidos", disse a delegada.

Em São Sebastião do Alto foram apreendidos uma espingarda calibre .12, três munições de calibre .12, seis munições de calibre .38 e seis cheques de procedência duvidosa.

Já no presídio, foram apreendidos seis celulares, 49 invólucros de maconha, 19 invólucros de cocaína, quatro carregadores de celular e três fones auriculares.



Em Nova Goytacazes uma pistola no calibre 25, 11 munições da marca CBC intactas, 11 munições de pistola cal. 40, 33 munições de calibre 380, 01 touca ninja, R$ 2.183,00, sete trituradores (despelotadores), um cigarro de maconha e uma bucha de maconha foram apreendidos.



Já em Donana foram apreendidos uma pistola 9mm, três carregadores, 26 munições intactas de 9mm, sete estojos de 9mm deflagrados, um revólver cal .45, 32 munições intactas, sete munições calibre .12, duas munições de fuzil, dez munições de 7.62 de festim, cinco munições intactas de cal 38, uma caixa com 100 espoletas marca CBC.

Em Custodópolis foram encontrados e apreendidos uma pistola calibre 22 e seis munições calibre 22 intactas.