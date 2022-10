Alunos de medicina entoam gritos de guerra preconceituosos durante jogos universitários - Reprodução/Redes sociais

Alunos de medicina entoam gritos de guerra preconceituosos durante jogos universitáriosReprodução/Redes sociais

Publicado 11/10/2022 20:35 | Atualizado 11/10/2022 20:39

Rio - Gritos de guerra elitistas entoados por estudantes de medicina da Universidade Iguaçu (Unig) foram duramente criticados nas redes sociais, nesta terça-feira (11). Os vídeos que repercutiram foram gravados na sexta-feira passada (7), durante os Jogos Universitários de Medicina (Intermed) RJ-ES, que reuniu estudantes do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, em Vassouras, na Região Centro-Sul do Rio.



Gritos como "Eu sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy" e "Meu dinheiro não acaba", ecoaram na arquibancada dos alunos da universidade.

Veja o vídeo:

Eu perdi a conta de quantas vezes eu arrumei treta com médico racista, preconceituoso que te trata como bixo. Olha a próxima geração aí. pic.twitter.com/BFslE4ZHR1 — Galo (@galodeluta) October 11, 2022

A União Nacional dos Estudantes (UNE), entidade de representação nacional dos estudantes, repudiou o ocorrido e pediu uma retaliação por parte da UNIG. "Alunos de medicina da Unig reproduzem gritos elitistas inaceitáveis no Intermed. Esperamos que a UNIG tome as medidas cabíveis para acabar com atitudes como essa em jogos universitários e em todos os seus espaços".

A universidade envolvida também repudiou a atitude dos alunos e disse ser contra qualquer tipo de discriminação, inclusive por classe social ou condição financeira, e que lamenta profundamente o episódio.

"A intolerância, em qualquer de suas modalidades, só se presta a dividir ainda mais nossa sociedade, que, mais do que nunca, precisa de respeito, integração e união. A Unig esclarece, ainda, que não tem ingerência sobre frases ditas por seus alunos, principalmente em ambiente externo - não conseguindo, portanto, evitá-las -, mas que, diante dos fatos e das disposições de seu código de ética e conduta, adotará todas as providências possíveis para que episódios similares não se repitam, pois, contrários aos princípios pregados pela universidade", informou em um comunicado.

O Diretório Acadêmico Dr. Renam Catharina Tinoco (DARCT) do curso de Medicina da Unig (campus V) também se pronunciou.

Leia o comunicado abaixo:

Nas redes sociais, a organização da Intermed ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.