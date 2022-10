Policiais do Tijuca Presente prenderam homem por furtar ar-condicionado - Divulgação

Publicado 11/10/2022 20:05 | Atualizado 11/10/2022 20:11

Rio - Policiais do Tijuca Presente prenderam, na manhã desta terça-feira (11) um homem por furtar um ar-condicionado na Rua Moura Brito, no mesmo bairro da Zona Norte.



O homem havia cometido o mesmo crime no Hospital Pan-Americano no dia 21 de setembro e foi conduzido para a delegacia. Porém, foi solto na audiência de custódia.

Ele foi conduzido para a 19ª DP (Tijuca), onde está preso.