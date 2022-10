27ª DP (Vicente de Carvalho) - Sandro Vox / Agência O Dia

Rio – Um homem foi morto após ser baleado em confronto com policiais do 41° BPM (Irajá), na tarde desta terça-feira (11), em Irajá, na Zona Norte. A identificação do suspeito não foi divulgada.

Segundo a assessoria de imprensa da corporação, os agentes estavam em patrulhamento nas proximidades da Rua Guirareia quando desconfiaram de quatro homens em atitude suspeita em duas motocicletas.



De acordo com o comando da unidade, os suspeitos não obedeceram a ordem de parada dada pelos militares e fugiram em direção à estação de metrô Colégio. Na fuga, os homens atiraram contra os policiais, que reagiram e houve confronto.



Após os disparos, os agentes fizeram buscas pela região e encontraram o corpo de um dos suspeitos, que morreu no local. Os demais conseguiram escapar. Na ação os policiais apreenderam uma pistola e 11 munições calibre 380.



A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde o caso foi registrado.