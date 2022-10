Policiais militares prenderam o criminoso conhecido como "Saci" e apreenderam uma motocicleta, maconha e cocaína com o criminoso - Divulgação

Publicado 12/10/2022 16:30 | Atualizado 12/10/2022 16:44

Rio - Agentes do 7° BPM (São Gonçalo) prenderam, nesta quarta-feira (12), o criminoso conhecido como "Saci", apontado como um dos chefes do crime organizado no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Militar, uma motocicleta roubada e certa quantidade de maconha e cocaína em uma mochila foram apreendidos na ação.

A ocorrência foi apresentada na 73ª DP (Neves).