Secretário de Estado da Polícia Militar Luiz Henrique Marinho com o fuzil de fabricação israelense IWI, que fará parte do arsenal da PMDivulgação

Publicado 11/10/2022 17:11

Rio – A Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) anunciou, nesta terça-feira (11), que o fuzil de fabricação israelense IWI, calibre 5,56, passará a fazer parte do arsenal da Polícia Militar do Rio. Segundo a corporação, o modelo é mais leve, mais compacto e conta com mira holográfica.



De acordo com o comando da PM, 600 novos fuzis do modelo foram adquiridos e começarão a ser empregados pelas tropas operacionais no final de 2022.

O novo armamento oferecerá mais efetividade nas ações de patrulhamento e, sobretudo, nas operações em áreas conflagradas. Outra vantagem do novo fuzil é a redução do risco de efeitos colaterais indesejados, especialmente nas ações em áreas muito povoadas. Isso porque, além da maior precisão, o fuzil de calibre 5,56 tem menor potencial de destruição quando comparado com o calibre 7,62, utilizado atualmente, de acordo com a Polícia Militar.



Com recursos orçamentários da própria SEPM, a compra representou um investimento perto de R$ 9 milhões.



Adquirido através de adesão a Ata de Registro de Preços da Polícia Militar do Espírito Santo, o novo armamento foi apresentado na manhã desta terça-feira (11) ao Secretário da SEPM, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, no Quartel General da Corporação, por um especialista da empresa Israelense IWI. A primeira remessa de 300 novos fuzis será entregue em dezembro. A segunda remessa está prevista para o primeiro bimestre de 2023.



O secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, também entregou, na manhã desta terça-feira (11), 31 novas viaturas semiblindadas aos comandantes dos batalhões da PM.



O evento aconteceu no Estádio do Maracanã, na Zona Norte. Vinte e oito viaturas do modelo Mitshubishi foram entregues na cerimônia e outras três For Ranger foram destinadas ao Programa Maria da Penha. Durante a solenidade, cinco motociletas XRE 300 também foram distribuídas.