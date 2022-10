Junto ao material apreendido, policiais também encontraram com o suspeito anotações de um possível esquema de agiotagem - Divulgação/PRF

Publicado 11/10/2022 16:59 | Atualizado 11/10/2022 18:33

Rio - Um homem foragido da Justiça por tentativa de homicídio qualificado foi preso, na noite desta segunda-feira (10), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ele foi flagrado pelos agentes transportando uma arma de fogo roubada, mais de 80 cartões, 29 carteiras de identidade de pessoas diversas, R$ 112 mil em cheques preenchidos, documentos suspeitos e uma pequena quantidade de maconha.

De acordo com a PRF, o veículo do suspeito foi parado na BR-101 depois realizar diversas ultrapassagens não sinalizadas na rodovia. Após a abordagem, os agentes descobriram que o automóvel era um clone de um carro que havia sido roubado há quatro meses no município de Duque de Caxias, na Baixada. Já o condutor possuía um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio qualificado.Ainda segundo a corporação, junto aos documentos apreendidos, os policiais também encontraram um caderno contendo anotações com diversos nomes, números telefônicos e quantidade de parcelas pagas, aparentando se tratar de um esquema de agiotagem.O detido foi encaminhado à Polícia Judiciária, juntamente com o veículo e os materiais apreendidos na ação.