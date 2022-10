Adriano Silva da Costa foi agredido por um passageiro da 99 Táxi - Reprodução/Redes sociais

Adriano Silva da Costa foi agredido por um passageiro da 99 TáxiReprodução/Redes sociais

Publicado 11/10/2022 16:56 | Atualizado 11/10/2022 18:11

Rio - O motorista de aplicativo Adriano Silva denuncia ter sido agredido por um passageiro que tentou desrespeitar uma regra da plataforma 99 durante uma corrida que começou na Penha, Zona Norte do Rio, e tinha como destino final Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu no domingo passado (9) e foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina) como lesão corporal.

Câmera de segurança grava discussão entre motorista e passageiro que agrediu Adriano com um soco no rosto Reprodução/Redes sociais

Um vídeo publicado por Adriano em suas redes sociais mostra o momento em que a discussão entre ele e três passageiros começa. Nas imagens é possível ver que uma das passageiras pede para que ele faça uma parada em um determinado ponto. No entanto, Adriano diz que é preciso acrescentar a parada diretamente no aplicativo, caso contrário, estaria infringindo uma regra da plataforma. "Adicionando a parada eu paro de boa, colega", diz o motorista.

Os passageiros voltam a insistir, até que Adriano pede para que eles cancelem a corrida e peçam um outro carro para finalizar a viagem. Em seguida, ele estaciona o veículo em um posto de combustíveis e, na saída, um passageiro dá dois socos na porta traseira, amassando a lataria. Adriano desce do carro e recrimina a ação violenta do homem: "Vocês têm que ter respeito! Valeu? Essa p... aqui não é bagunça, não! Vocês querem bater? Compra a p... do carro e bate no carro de vocês", dispara Adriano.

A discussão esquenta e, segundo o depoimento do motorista, um dos passageiros dá um soco em seu rosto e foge.

Veja o vídeo:

Nas redes sociais, Adriano fez um longo desabafo sobre o ocorrido e mostrou como ficou o seu olho após a agressão.

"Os passageiros já estavam alcoolizados e uma das meninas sentou na frente e um casal atrás. O cara chegou a deitar no meu carro, mas eu já estou acostumado. Os passageiros estão muito mal acostumados de querer parar sem solicitar parada (...) A todo momento tratei eles na base do respeito. Mas o cara não se deu satisfeito e deu dois socos na minha porta e amassou a porta do carro", afirmou.

Ainda segundo Adriano, em nenhum momento ele agrediu o passageiro, somente tentou se defender. As câmeras de segurança do posto de combustíveis flagrou as agressões e serão incluídas no inquérito policial.

Machucado, Adriano buscou atendimento no Hospital Estadual Getúlio Vargas e, depois de registrar a ocorrência, foi encaminhado para realizar exame de corpo de delito no IML do Centro.

Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para elucidar o caso e identificar todos os envolvidos, que fugiram do local.

O que diz a 99

A 99 disse que lamentou o ocorrido e disse repudiar a agressão sofrida pelo motorista Adriano. Disse ainda que assim que a denúncia foi recebida, o perfil do agressor foi bloqueado e "uma equipe foi mobilizada e ofereceu todo acolhimento e suporte ao motorista parceiro. A empresa se coloca à disposição para colaborar com as autoridades, se necessário".



"A 99 lamenta profundamente o caso e repudia a agressão sofrida pelo motorista Adriano Silva da Costa. Assim que a denúncia foi recebida, o perfil do agressor foi bloqueado e uma equipe foi mobilizada e ofereceu todo acolhimento e suporte ao motorista parceiro. A empresa se coloca à disposição para colaborar com as autoridades, se necessário.



Na 99, respeito mútuo é a base de tudo e obrigatório para uso do app e a empresa tem uma política de tolerância zero para qualquer forma de violência, seja por meio de ações, gestos ou palavras. Para tanto, há investimentos contínuos em segurança e educação de passageiros e motoristas para fomentar respeito, gentileza e empatia durante as corridas, com o Guia da Comunidade 99, que traz orientações sobre como agir e quais comportamentos não são aceitos na plataforma."