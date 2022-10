As estações do MetrôRio estarão abertas das 7h às 23h - Divulgação

Publicado 11/10/2022 18:01 | Atualizado 11/10/2022 18:18

Rio - Durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quarta-feira (12), o esquema de funcionamento de alguns transportes públicos da cidade do Rio seguirá com horários especiais de feriados e fins de semana. O MetrôRio informou que suas estações estarão abertas das 7h às 23h. A transferência entre as linhas 1 e 2 serão feita na estação Estácio.

As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental / Leblon - Gávea e Botafogo/Coca-Cola - Gávea) vão estar em operação das 7h às 22h30. Já o Posto de Gratuidade, na estação Central, não terá expediente. O espaço voltará a abrir as portas na quinta-feira.

Quanto as estações de BRT, a MOBI-Rio informou que irá operar como o mesmo esquema dos finais de semana. Os ônibus estarão rodando das 4h às 00h nas estações da Transoeste e da Transcarioca. Já na Transolímpica, os horários vão das 4h às 20h.

No VLT o esquema de funcionamento seguirá normal, com operação das 6h às 00h. Os intervalos vão variar de 10 a 20 minutos no período.