Rio registra 113 novos casos de covid-19 nesta quinta-feira (6) - Divulgação

Rio registra 113 novos casos de covid-19 nesta quinta-feira (6)Divulgação

Publicado 14/10/2022 17:20 | Atualizado 14/10/2022 18:10

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro registrou, nesta sexta-feira (14), 914 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e três mortes no mesmo período. Com isso, sobe para 2.526.152 o total de casos confirmados da doença e para 75.758 o número de óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 60%. Não foi informada a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Segundo a SES, 80% da população do Rio acima de três anos está com a vacinação completa, ou seja, tomou a primeira e a segunda dose ou a dose única. Esse número aumenta para 91% quando são analisadas pessoas acima dos 12 anos com esquema vacinal completo. Ao todo, são 14.499.911 pessoas vacinadas com a primeira dose e 13.133.324 com a segunda, no estado. Já as pessoas vacinadas com a dose única são 401.473.

Sobre as doses de reforço, 52% da população acima de 12 anos tomou a primeira dose de reforço, enquanto apenas 18% se imunizaram com a segunda dose de reforço. Ao todo, são 7.775.430 pessoas vacinadas com a primeira dose de reforço e 3.150.975 com a segunda, no estado. Já as pessoas vacinadas com a terceira dose de reforço são 23.152. A última atualização, às 9h45 da última segunda-feira (10), aponta para 39.367.597 doses aplicadas.

Vacina contra covid-19 é liberada para crianças com comorbidades a partir de seis meses

O Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas contra a covid-19 da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos que tenham comorbidades. Ainda não há informações sobre quando a pasta receberá e qual o total de vacinas específicas para esse público.

A ampliação de uso da vacina da Pfizer para imunizar crianças de 6 meses a 4 anos contra a covid-19 foi aprovada pela Anvisa em setembro. Desde a liberação, há um impasse no Ministério da Saúde sobre a incorporação da vacina no plano de imunização.

Em nota, nesta quinta-feira (13), a pasta informou que solicitará à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) a avaliação de possível ampliação do uso da vacina pediátrica nessa faixa etária. Até que seja analisado pela comissão, a vacinação estará restrita ao público com comorbidades.

Diferenças

A vacina para crianças de 6 meses a 4 anos tem dosagem e composição diferentes daquelas utilizadas para as faixas etárias previamente aprovadas. A formulação da vacina autorizada hoje deverá ser aplicada em três doses de 0,2 ml (equivalente a 3 microgramas).

As duas doses iniciais devem ser administradas com 3 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos 8 semanas após a segunda dose. A tampa do frasco da vacina virá na cor vinho, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e, também, pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas. O uso de diferentes cores de tampa é uma estratégia para evitar erros de administração, já que o produto requer diferentes dosagens para diferentes faixas etárias.

“A vacina tem 12 meses de validade, quando armazenada a temperatura entre -90°C e -60°C. Uma vez retirado do congelamento, o frasco fechado pode ser armazenado em geladeira entre 2°C e 8°C durante um período único de 10 semanas, não excedendo a data de validade original”, explicou a Anvisa.