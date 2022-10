Os policiais apreenderam uma pistola, um rádio comunicador e drogas - Divulgação

Publicado 14/10/2022 19:06 | Atualizado 14/10/2022 19:09

Rio – Um dos suspeitos de liderar o tráfico de drogas de São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi baleado em confronto com a Polícia Militar, na noite de quinta-feira (13). O caso aconteceu no bairro Maria Paula.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram verificar uma denúncia de prática criminosa que estaria ocorrendo no bairro, quando se depararam com indivíduos armados. Os bandidos teriam atirado contra os agentes, que revidaram, dando início a um confronto. A corporação afirmou que, após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde ficou sob custódia. Com o homem, foram apreendidos uma pistola e um rádio comunicador.

Já no local, a polícia apreendeu 1.189 pinos de cocaína, 400 trouxinhas de maconha e 39 pedras de crack.

A identidade do suspeito não foi revelada. O caso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves).