O Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, promove campanha de doação de sangue na próxima quarta-feira (19)Foto: Reprodução/Google Maps

Publicado 14/10/2022 13:24 | Atualizado 14/10/2022 13:41

Rio - O Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, promove, na próxima quarta-feira (19), mais uma campanha de doação de sangue. O objetivo da ação é reforçar o banco de sangue do Hemorio, que fornece derivados de material sanguíneo para mais de 200 hospitais da rede pública do Rio de Janeiro, principalmente para emergências. O estoque da unidade se encontra em nível considerado crítico.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), a doação é segura e, a cada bolsa coletada, quatro pessoas são beneficiadas. Após 24 horas, o organismo do doador já começa a recompor algumas substâncias que foram retiradas e, depois de oito semanas, uma nova doação já pode ser feita para homens; doze para mulheres.



Para ser um doador é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável) e pesar mais de 50 kg. O voluntário não precisa estar de jejum e, trinta dias depois, já pode pegar o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma pequena amostra sanguínea retirada da doação.



Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings devem aguardar seis meses para fazer a doação, em geral. Quem foi infectado pela Covid-19 recentemente precisa aguardar dez dias após a recuperação.

Para mais informações acesse as redes sociais do Hemorio.

Quem não pode doar

·Quem estiver gripado ou resfriado;

·Quem teve febre recente - acima de 37 °C;

·Gestantes (apenas 90 dias após o parto normal e 180, cesárea);

·Lactantes;

·Quem fez tatuagens ou piercings há menos de seis meses (piercings orais e genitais impedem a doação enquanto eles estiverem no corpo);

·Anêmicos;

·Quem fez cirurgias recentes (checar o tempo exigido após cada cirurgia);

·Quem fez extração dentária em menos de 7 dias;

·Quem recebeu transfusão de sangue em menos de um ano;

·Recém-vacinados (checar o tempo exigido por cada vacina: CoronaVac, após 48h; AstraZeneca, Pfizer e Janssen: após 7 dias);

·Pacientes de Covid (até 10 dias após o desaparecimento dos sintomas);

·Usuários de alguns medicamentos, como analgésicos, anti-inflamatórios, anti-hipertensivos, antiparasitários, anorexígenos (checar a especificidade do remédio em uso);

·Quem teve hepatite após os 10 anos;

·Portadores de doenças e infecções transmissíveis pelo sangue, como sífilis, Aids, Doença de Chagas.

·Usuários de drogas.