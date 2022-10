Fábio de Oliveira Mendes foi preso por agredir os enteados com fios elétricos - Divulgação

Publicado 14/10/2022 14:08

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de Nilópolis, denunciou, nesta sexta-feira (14), Fábio de Oliveira Mendes, preso por agredir com golpes de fio o enteado de 11 anos de idade , em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no dia 22 de setembro deste ano. O acusado vai responder pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Segundo a denúncia, a vítima estava em casa quando Fábio tentou agredir com um fio sua irmã, de apenas dois anos. O menino se colocou na frente da irmã e acabou atingido na sola do pé pelo golpe desferido. Mais tarde, a mãe da vítima chegou em casa e foi surpreendida pelo filho correndo em sua direção, afirmando que Fábio o teria agredido e mostrando o ferimento na sola do pé. O denunciado, então, ameaçou dar um soco nos dentes da vítima. Com medo de também ser agredida, a mãe deu dinheiro para a vítima ir para a casa de parentes e saiu de casa.A denúncia narra que a vítima foi até uma delegacia e relatou a violência. Disse ainda que constantemente é agredido, inclusive com golpes de fio. Os policiais foram até a residência do menino e encontraram Fábio, que confessou tê-lo agredido com golpes de fio. Na delegacia, a mãe também afirmou ter sido agredida diversas vezes . Ela afirmou, ainda, que Fabio tem costume de bater na filha de dois anos e que já ameaçou matar toda a família.Na ocasião, Fábio foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva posteriormente. Além da apresentação da denúncia, o MPRJ requereu a manutenção da prisão preventiva do agressor.