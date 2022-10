Nesse sábado (15) inicia o evento cultural Madureira de Portas Abertas - Divulgação

Publicado 14/10/2022 14:26

Rio - O circuito Madureira de Portas Abertas tem início neste sábado (15), Dia do Professor, na Zona Norte do Rio. O evento de arte e cultura conta em sua programação com 15 atrações que irão se espalhar por diversos pontos da região, como a Arena Carioca Fernando Torres (Parque Madureira Mestre Monarco), a Praça Paulo da Portela e o Viaduto Negrão de Lima.



No mesmo dia será aberta a exposição “Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os brasileiros - Ocupação MAR”, uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura com o Museu de Arte do Rio (MAR) e o Instituto Moreira Salles. Na programação, o destaque é para o penetrável de Hélio Oiticica em homenagem a Jards Macalé, instalado na parte externa da Arena Carioca Fernando Torres, para visitação, além de muitas outras apresentações.



O Madureira de Portas Abertas vai acontecer ainda por mais três sábados: 5, 12 e 19 de novembro. Executado pela Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro (Fetaerj), o circuito é um dos três editais do Zona de Cultura Madureira, programa da Secretaria Municipal de Cultura que, este ano, injetou R$ 1,5 milhão para ações culturais em certo trecho do bairro.



“Com esse apoio localizado para a programação cultural em Madureira, a população tem mais opção de arte e cultura. E os artistas ganham incentivo para desenvolver suas obras. O Zonas de Cultura chegou para ficar, porque vai desenvolver bairros a partir da cultura”, diz o secretário de Cultura, Marcus Faustini.

A meta do Zonas de Cultura Madureira para o período de outubro a dezembro é de 500 postos de trabalho. São 80 atrações nos três festivais executados pelo programa, além de 226 pessoas envolvidas no Madureira de Portas Abertas. “O objetivo do Zonas de Cultura é promover impacto positivo no ambiente urbano, econômico e cultural”, afirma Faustini.Em maio deste ano, a Prefeitura do Rio iniciou uma série de investimentos em Madureira por meio do programa Zonas de Cultura. O bairro recebeu, este ano, R$ 1,5 milhão para ações culturais. Parte deste montante será destinada a dois editais: um no valor de R$ 600 mil para apoiar a realização de três festivais e o outro, Portas Abertas, no qual 12 iniciativas vão receber apoio de R$ 25 mil, cada. Outra intervenção importante será a revitalização da região do Viaduto Negrão de Lima, que vai abrigar os futuros festivais do bairro e se tornará uma importante área de convivência. Um terceiro edital ainda será lançado para selecionar dez propostas de Intercâmbio Cultural. O “Zonas de Cultura” está aprovado no Plano Estratégico até 2024.Em homenagem a Jards Macalé, o penetrável “Macaleia”, de Hélio Oiticica, será apresentado ao público - pela primeira vez na Zona Norte do Rio - dentro da programação do Madureira de Portas Abertas, na parte externa da Arena Fernando Torres.Depois de São Paulo, a exposição “Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os brasileiros” chega ao Rio também no sábado. A mostra será instalada em Madureira, na Arena Carioca Fernando Torres, no portão 4 do Parque Madureira Mestre Monarco, junto com a edição de estreia do circuito Madureira de Portas Abertas, do programa Zonas de Cultura.Com curadoria do antropólogo Hélio Menezes e da historiadora Raquel Barreto, a exposição é dedicada à trajetória e à produção literária da autora mineira que se tornou internacionalmente conhecida com a publicação de seu livro “Quarto de despejo”, em agosto de 1960. Tem como objetivo apresentar sua produção autoral que incluiu a publicação, em vida, de outras obras. Além de destacar suas incursões como compositora, cantora, artista circense.Protagonista importante da história do Brasil, embora invisibilizada muitas vezes, Carolina tem um papel particularmente significativo para a história da população negra brasileira. A exposição apresenta a autora como uma intérprete imprescindível para compreender o país. A escritora morreu no dia 13 de fevereiro de 1977, aos 62 anos no sítio onde vivia, devido a bronquite asmática e insuficiência respiratória.“A verdade da escritora popular da cidade, Carolina Maria de Jesus, não morre com ela. Sua vida de ex-catadora de papel, ex-moradora da favela do Canindé, ex-sucesso literário mundial, e, no fim, ex-moradora ainda pobre da periferia de São Paulo, nunca lhe deixou mentir. Sua voz que se cala pairou por 17 anos sobre nossas cabeças”, escreveu o jornalista Hamilton Almeida Filho.Arena Carioca Fernando TorresRua Bernardino de Andrade, 200. Parque Madureira, Portão 4.- CAROLINA MARIA DE JESUS: UM BRASIL PARA OS BRASILEIROS - OCUPAÇÃO MAR11h - Abertura da ExposiçãoVisitação de ter a dom, das 9h às 18h. A mostra fica em cartaz até 18 de dezembro.Grátis. Livre.- PENETRÁVEL MACALÉIA, HÉLIO OITICICA EDITARObra de Hélio Oiticica em homenagem a Jards Macalé, exposta para visitação durante todo o evento.Visitação de ter a dom, das 9h às 18h. A instalação fica em cartaz por tempo indeterminado.Grátis. Livre.- FEIRA DIVERSIDADE COLORIDAFeira com produtos de empreendedores e artistas LGBTQIA+, mulheres e pessoas pretas, comida, bebida, DJs e atrações artísticasFeira das 12h às 20hSet de DJs entre 13h e 15hGrátis. Livre.- ESCOLA DE SAMBA MIRIM IMPÉRIO DO FUTUROApresentando o espetáculo musical “Samba se Aprende na Escola”Às 15hGrátis. Livre.- CRIOLICE FASHION WEEKDesfile de moda afroÀs 16hGrátis. Livre.- RODA DE SAMBA CRIOLICEDas 17h às 20hGrátis. Livre.- EXPOSIÇÃO ZONAS DE CULTURA MENTORIACom apresentação da coleção desenvolvida durante o Zonas de Cultura Mentoria, com peças beneficiadas pelas empreendedoras de moda sustentável de Madureira.Das 12h às 20hGrátis. Livre.__________________________________________________________________Praça Paulo da PortelaRua Sérgio de Oliveira, 4 - Oswaldo Cruz- MOSTRA AFRO CULTURAL DO AGBARA DUDU 40 ANOSComemoração de 40 anos do Quilombo Urbano Agbara Dudu, com o Terreirão Senzala Banda Agbara Dudu e Bloco Afro Lemi Ayo, dança, música, literatura, gastronomia e audiovisual. Haverá uma exposição de memórias do Quilombo ao longo do dia e feira de artesanato Afro.Na Praça Paulo da PortelaA partir das 16hGrátis. Livre.Venda de caldos, acarajé e outras opções. Opções a partir de R$ 15.__________________________________________________________________Parque Madureira - Portão 3Rua Manuel Marquês, próximo à Rua Pirapora - Turiaçu- FESTIVAL ROLÉ LITERÁRIOLiteratura suburbana, saraus de poesia e mais!A partir das 14hGrátis. Livre.- MOSTRA DE TEATRO LAMBE–LAMBETeatro de formas animadas para criançasDas 15h às 17hGrátis. Livre.__________________________________________________________________Zê ÊneRua Carvalho de Souza, 182- MADU CRIAProgramação musical com DJs Jorge Maisum, Eduardo Victor, Andrew Resner e convidadosA partir das 22hGrátis. Livre.Venda de comidas e bebidas no local.__________________________________________________________________BRT - Estação Manaceia- BRT MÚSICA.RIOProgramações artísticas no BRT de Madureira, Estação ManaceiaDas 16h às 18HGrátis. Livre.__________________________________________________________________Viaduto Negrão de Lima- RODA DE SAMBA COLO DE MÃERoda de Samba tradicional em Madureira, produzida por mulheresEmbaixo do Viaduto de Negrão de LimaDas 19h às 22hGrátis. Livre.Venda de comidas e bebidas no local.- BAILE CHARME DO VIADUTOTradicional Baile Charme de Madureira! DJs consagrados tocando charme a noite toda + Pocket Show do Cabal.A partir das 22hEntrada Grátis até 00h.Depois das 00h, ingressos a R$ 20.__________________________________________________________________Itinerante- BATE BOLA – RESENHAS TURMA DA LUXÚRIASaída fora de época da Turma da Luxúria e turmas convidadas. Caminhada por todos os pontos do Madureira de Portas Abertas.Grátis. Livre.Ponto de Encontro: 15h, na Arena Carioca Fernando Torres- BUSÃO DA CULTURA COM GUIADAS URBANASTour por Madureira, com atrações artísticas dentro do ônibus e guias contando a história do bairro.Local de Saída: Arena Fernando TorresHorários de saída: 13h e 16hR$ 40. Livre.