Eliane Loreti de Campos chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiuReprodução/Redes Sociais

Publicado 06/10/2022 07:12 | Atualizado 06/10/2022 11:22

Rio - Uma atriz foi morta, na noite desta quarta-feira (5), durante uma tentativa de assalto, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. Eliana Loreti de Campos, de 58 anos, seguia em seu veículo pela Rua Costa Filho, por volta das 21h40, e não parou em uma abordagem de criminosos. Ao seguir mesmo após a ordem de parada, os bandidos atiraram contra o carro da mulher e fugiram do local.

O crime foi registrado por câmeras de segurança da rua e o ataque durou menos de dez segundos. Nas imagens, é possível ver dois homens, de blusas branca e azul, andando pela calçada quando o carro da atriz se aproxima. Em seguida, um dos bandidos vai para o meio da rua e aponta a arma em direção ao veícula da vítima, que não para. O assaltante então atira na lateral do automóvel, que segue até bater em um muro. Confira abaixo.

Atriz tentou fugir de abordagem e acabou sendo baleada por criminosos em Marechal Hermes. #ODia



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/BRO10ljw8L — Jornal O Dia (@jornalodia) October 6, 2022

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores às 21h49 e chegou a socorrer Eliane para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HGV), na Penha, também na Zona Norte. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a atriz deu entrada na unidade já sem vida. No carro, também estava uma outra mulher que sofreu apenas ferimentos leves e foi atendida pelos militares no local.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionadas para checar uma tentativa de roubo e encontraram a vítima baleada. O policiamento foi intensificado na região e os PMs fizeram uma varredura durante a madrugada pelos envolvidos no crime, mas não houve presos até o momento. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou perícia e ouviu testemunhas. "Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para identificar a autoria do crime. A investigação está em andamento", afirmou a Polícia Civil.



Em dezembro de 2021, Eliane atuou na peça "Abajúr Lilás", escrita por Plínio Marcos e dirigida por Ronald Rosman, que ficou em cartaz no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes. Em agosto deste ano, ela também participou da montagem "Antes do Fim do Mundo", no mesmo local e com a mesma direção. Além de atriz, a vítima era também professora. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento da mulher.