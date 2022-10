Cariocas aproveitam visita bem-vinda do sol, na Praça XV, no Centro do Rio - Pedro Ivo / Agência O Dia

Cariocas aproveitam visita bem-vinda do sol, na Praça XV, no Centro do RioPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 06/10/2022 14:05 | Atualizado 06/10/2022 15:52

Rio – Apesar do sol tímido desta quinta-feira (6), os cariocas enfrentarão mais dias chuvosos. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a sexta-feira (7) será de tempo instável devido à aproximação e passagem de uma frente fria pelo estado. Modelos numéricos indicam estimativa média de chuva de 15 milímetros em toda a cidade. Essa chuva virá em pancadas a partir da manhã, podendo ser acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas a fortes.



Já as temperaturas na sexta estarão em declínio. Enquanto a quinta foi marcada por máximas que chegaram a 32ºC, a máxima de sexta chegará a 30ºC e a mínima marcará 19ºC. O céu vai continuar a transitar entre parcialmente nublado e nublado.

No sábado (8), a entrada de ventos úmidos do oceano fará com que ainda haja previsão de chuva fraca ou chuvisco, de maneira isolada, durante a madrugada. Aqui, os modelos numéricos apontam para uma diminuição na estimativa média de chuva: 5 milímetros em toda a cidade. As temperaturas não variam muito, com a máxima a 28ºC e a mínima, 17ºC.



Áreas de instabilidade associadas a outra frente fria no oceano voltarão a influenciar o tempo no Rio. Para o domingo (9), a previsão é de pancadas de chuva a partir do fim da tarde, também acompanhadas de raios e ventos moderados a fortes. Aqui, a estimativa média de chuva volta a subir, com modelos numéricos indicando 10 milímetros em toda a cidade. Apesar do tempo instável, as temperaturas estarão em elevação: a máxima pode chegar a 31ºC e a mínima chegará a 16ºC.



Também é esperada chuva fraca a moderada, de maneira isolada e a qualquer hora do dia, na segunda-feira (10). O tempo vai seguir instável, com o céu variando entre nublado a encoberto. As temperaturas continuam estáveis, com a máxima marcando 29ºC e mínima, 16ºC.



A quinta-feira foi um respiro para os cariocas, que já estavam cansados dos dias nublados e chuvosos. Por conta da circulação de ventos oriundos de um sistema de alta pressão no oceano, houve favorecimento da redução de nebulosidade no Rio. Assim, o sol apareceu entre nuvens, em um céu que variou entre nublado a parcialmente nublado durante o dia, sem previsão de chuva. A visita mais que bem-vinda animou algumas pessoas que, ao passarem pela Praça XV, aproveitaram para apreciar a vista da Baía de Guanabara e da Ilha Fiscal.



No período da tarde e da noite desta quinta, os ventos transitaram entre moderados a fortes, e as temperaturas variaram entre 32ºC de máxima e 17ºC de mínima.

Confira recomendações em casos de ventos fortes:



Em casa:



• Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

• Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no

caso de alguma janela quebrar;

• Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de

queda de árvore;

• Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

• Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

• Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:

• Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

• Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

• Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

• Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

• Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

• Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;