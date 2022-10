Segundo o corpo de bombeiros, a vítima, identificada como Juraci Oliveira, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Divulgação

Segundo o corpo de bombeiros, a vítima, identificada como Juraci Oliveira, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na PenhaDivulgação

Publicado 06/10/2022 19:29 | Atualizado 06/10/2022 21:32

Rio – Uma idosa de 76 anos foi atropelada por uma moto no início da tarde desta quinta-feira (6), em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, Juraci Oliveira foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



Os agentes foram acionados às 13h12 para uma ocorrência na Rua Bernardo de Vasconcelos, na esquina com a Rua Imperatriz. Ainda não se sabe o estado de saúde do motoqueiro.



De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a direção do Complexo Estadual de Saúde da Penha informou que a paciente deu entrada às 14h36 minutos e apresenta quadro clínico estável.



Segundo a Polícia Militar, policiais militares do 14º BPM (Bangu) foram acionados para atender ocorrência de acidente de trânsito com vítima na rua Bernardo de Vasconcelos, em Realengo. No local, constataram que uma mulher havia sido atropelada por motocicleta. A ocorrência registrada na delegacia da área.