Moradores relatam intenso tiroteio no Morro do Fubá, na Zona Norte do RioReprodução/ O Dia

Publicado 06/10/2022 20:54 | Atualizado 06/10/2022 20:58

Rio - Mais uma noite que moradores do Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio, ficam reféns da guerra sem fim entre a milícia e traficantes do Comando Vermelho (CV). Por volta das 20h15 desta quinta-feira (6), um intenso tiroteio foi registrado na comunidade. Um vídeo, enviado por um leitor do DIA, mostra a quantidade de tiros disparados onde parece ser na parte alta da favela.



Até o momento, a Polícia Militar não informou se equipes estão no local.



Nos grupos de moradores, pessoas alertavam trabalhadores que tentavam voltar para casa. "Muito tiro de arma pesada, que Deus proteja nossa comunidade e os que estão na rua"; "Ouvindo muitos tiros, Deus proteja os moradores"; "Muito cuidado para quem está voltando para casa, muitos tiros no Fubá".



Setembro ficou marcado por diversos tiroteios no Morro do Fubá. Ao todo, foram 15 confrontos armados durante o mês na região que fica entre os bairros Campinho e Cascadura. Entre os dias 19 e 23, foram 11 tiroteios que deixaram ao menos quatro pessoas baleadas. Duas delas morreram e as outras ficaram feridas. Esses dados foram levantados no relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado.

Entenda a disputa por territórios

Desde janeiro deste ano, a região, que fica entre os bairros de Cascadura e Campinho, na Zona Norte do Rio, passou a ser palco de conflito entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho. O local era chefiado pela milícia do 'Tico e Teco', comandada por Leonardo Luccas Pereira, o 'Leleo' ou 'Teco', mas foi invadido pelo Comando Vermelho, em janeiro deste ano, liderado pelo gerente do Morro do 18, Rafael Cardoso do Valle, o 'Baby', depois que as milícias do Campinho e do Morro do Fubá foram traídas por um ex-integrante. Agora, os traficantes dominam a parte alta da comunidade, mas a parte baixa segue sendo comandada pelos paramilitares.