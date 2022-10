Moradores relatam rachaduras nas paredes de suas casas na Cidade de Deus - Reprodução/ G1

Publicado 06/10/2022 20:46

Rio- Cerca de 100 moradores da Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, relataram que tremores no solo estão causando rachaduras nos pisos e paredes de suas casas. Apesar disso, de acordo com a Defesa Civil, as residências não correm risco.

O problema começou quando ocorreu uma explosão de gás na região chamada Jardim do Amanhã, na Cidade de Deus, em 2021. Na época, a Defesa Civil Municipal esteve no local e interditou 12 imóveis que estavam com deslocamento de solo por causa do estrondo. De acordo com a instituição, as famílias foram indenizadas pela Secretaria Municipal de Habitação e para evitar que aquela área de risco voltasse a ser ocupada, os imóveis foram demolidos.

Sobre os novos relatos dos moradores, a Defesa Civil explica que novas vistorias já foram feitas posteriormente e as outras interdições não têm ligação com o caso anterior, mas foram causadas pelo baixo padrão construtivo das residências.

Para o G1, moradores contaram como o problema afeta suas vidas. “Já troquei o chão cinco vezes. E só foi piorando, piorando aí. A Defesa Civil veio e condenou”, disse uma moradora. “Todas as casas foram construídas com dinheiro, não é uma invasão isso aqui. Aí eles oferecem um aluguel social de R$ 400. Onde é que a gente vai colocar a nossa família?”, indagou o lojista Leomar Pontes.