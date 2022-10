Bruno Krupp está preso por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardin - Rede Social

Publicado 06/10/2022 18:42 | Atualizado 06/10/2022 19:00

A decisão de manter a prisão preventiva é da desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, da Segunda Câmara Criminal. Os advogados do modelo alegaram no pedido que não houve dolo eventual (quando alguém assume o risco de matar ou ferir alguém) e que a prisão de Krupp foi mal fundamentada. Eles pediram a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares.

A desembargadora defendeu que o modelo assumiu o risco de matar, uma vez que conduzia

uma motocicleta sem placa, em alta velocidade (mais de 150km/h, numa via que tem limite máximo de velocidade de 60km/h), sem portar CNH e mesmo após ter sido pego em uma blitz da Operação Lei Seca três dias antes do acidente, recusando-se a fazer o teste do bafômetro.