Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga execução de homem em São Gonçalo - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 06/10/2022 18:19 | Atualizado 06/10/2022 18:39

Rio - Um homem foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (6), na Rua Leci Reis, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo. De acordo com informações preliminares, a vítima, que não teve o nome divulgado, estava saindo de casa com a família e foi alvo dos criminosos, que estavam encapuzados e fugiram em um carro Siena, cor branca, sem levar nada.



A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a ocorrência e no local constataram um homem caído, já em óbito. Na sequência, a equipe isolou a área e solicitou a perícia no local.

Nas redes sociais, moradores do bairro disseram que a vítima era uma boa pessoa e conhecido na região. "Meus sentimentos a todos familiares, gente super boa, família maravilhosa. Que Deus conforte o coraçãozinho da esposa, dos filhos e todos familiares"; "Ele era uma pessoa maravilhosa, não sei o motivo, mas não merecia esse fim trágico. Muita força para sua mãe, sua esposa e seus filhos", escreveram alguns vizinhos.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo está investigando o caso e ainda não foi confirmado que se trata de uma execução. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro do homem.