Rio registra 113 novos casos de covid-19 nesta quinta-feira (6)Divulgação

Publicado 06/10/2022 18:26

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quinta-feira (6), 113 novos casos nas últimas 24 horas e três mortes por covid-19 no mesmo período. O estado tem um total de 2.520.952 casos confirmados e 75.745 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 60%. Até o momento desta publicação, a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) não foi divulgada.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,03%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

ONG Rio de Paz homenageia pai de vítima da Covid-19 que recolocou no lugar cruzes em protesto na praia de Copacabana

A ONG Rio de Paz realizou, na manhã desta quarta-feira (5), nas areias da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, uma homenagem a Márcio Antônio do Nascimento Silva, 58 anos, que morreu por complicações cardíacas na segunda-feira (3). Márcio se tornou o símbolo na luta pelo descaso com a pandemia ao perder o filho, Hugo, de 25 anos, para a covid.

O ato aconteceu em frente ao Copacabana Palace, reproduzindo a cena da recolocação das cruzes em que Márcio ficou conhecido. A ação contou com a participação de seus parentes e do presidente da ONG, Antônio Carlos Costa, carregando uma faixa como forma de homenagem: "Em memória de Márcio Antônio do Nascimento Silva, pai de vítima da Covid-19, que defendeu bravamente o direito à vida e à liberdade de expressão. Exigiu e não teve do poder público o combate eficaz da pandemia".

Em junho de 2020, Márcio ficou conhecido no país ao recolocar as cruzes e bandeiras do Brasil nas areias da praia de Copacabana, uma homenagem da ONG aos mortos pelo coronavírus, depois que um morador do bairro bagunçou e vandalizou a homenagem. Márcio estava passando por lá, viu a cena e começou a recolocar as cruzes no lugar. A cena emocionou o país e Márcio, que trabalhava como taxista, participou da CPI da Covid, em Brasília, durante a sessão que ouviu familiares de vítimas da doença, onde deu seu testemunho de pai.