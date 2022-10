Wagner e Anelise Soledad são casados e estavam indo para o trabalho no momento do acidente - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/10/2022 18:09 | Atualizado 06/10/2022 18:13

A vítima dirigia o carro que colidiu violentamente com um ônibus no cruzamento da Rua Cambaúba com a Rua República Árabe da Síria. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel da Ilha foram acionados por volta das 6h.



Além de Wagner, outras duas pessoas estavam no carro. Carla da Costa Azevedo, de 53 anos, estava no banco de trás e morreu na hora. No banco do carona estava Anelise Soledad, esposa de Wagner. Ela foi socorrida junto com o marido para o Hospital Municipal Evandro Freire, mas foi transferida para uma unidade hospitalar da rede privada.



O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) e, de acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Veja o vídeo do momento do acidente: