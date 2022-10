Viatura do BPVE foi danificada durante o confronto - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/10/2022 16:50

Rio – Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) trocaram tiros, na manhã desta quinta-feira (6), com dois homens que tentavam roubar um motorista na pista central da Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, Zona Norte do Rio.

Segundo informações da PM, os criminosos circulavam de moto e, ao serem surpreendidos pela presença dos agentes, começaram a atirar. Os policiais revidaram, levando a uma troca de tiros que assustou as pessoas ao redor. Os dois homens conseguiram fugir do local. Uma moto, um aparelho celular e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos e encaminhados para a 21ª DP (Bonsucesso).