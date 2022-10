homem preso - Reprodução

Publicado 06/10/2022 16:13 | Atualizado 06/10/2022 16:22





Créditos: Reprodução / Twitter pic.twitter.com/QLd6rcanlR — Jornal O Dia (@jornalodia) October 6, 2022 Rio – Vídeos que circulam nas redes sociais flagraram o momento em que um homem foi preso por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Mangueira e agredido por populares após ejacular em uma passageira em vagão de um trem da SuperVia , na altura do Maracanã, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual.Nas imagens obtidas pela equipe, que duram cerca de um minuto, é possível ver o exato momento em que populares cercam o suspeito. É possível ver três homens desferindo socos e chutes em meio ao tumulto.A vítima, uma mulher de 22 anos, seguia viagem para o ponto final da composição, quando sentiu um incômodo nas costas e olhou para trás. Ao avistar o assediador e perceber o que havia acontecido, ela começou a gritar e pediu ajuda de outros passageiros, que agrediram o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, agentes que estavam nas imediações da estação do Maracanã foram acionados por passageiros e comunicados sobre um tumulto no interior de uma composição do ramal Japeri. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito, que estava sendo agredido por usuários do trem, que seguia para a Central do Brasil.



Em nota, a SuperVia afirmou ter prestado auxílio à passageira e acionado a PM. "A concessionária repudia casos como esse, de desrespeito às mulheres. Como ação educativa para evitar esse tipo de comportamento, a concessionária veicula avisos sonoros contra o assédio e investe em campanhas de conscientização para orientar e ampliar a boa convivência dentro dos trens. A SuperVia esclarece que seus agentes de controle atuam nos trens e estações para dar apoio e orientação. Em situações de assédio, os funcionários devem acionar a Polícia Militar, ação que, por vezes, culmina em detenções ou prisões", informou a concessionária.