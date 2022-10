Jefferson Soares Santos foi baleado após assalto na BR-101 - Reprodução

Publicado 06/10/2022 15:09 | Atualizado 06/10/2022 15:14

Rio - Um homem, identificado como Jefferson Soares Santos, de 38 anos, foi baleado e morto na madrugada desta sexta-feira (05) no Km 292 da BR-101, na altura de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Segundo relatos de testemunhas, ele teve sua moto roubada. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Estadual Alberto Torres com vida, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que realiza o patrulhamento da rodovia, uma equipe foi acionada para verificar um cadáver na via e, ao chegar no local, constatou o roubo e que o condutor havia sido baleado na cabeça e socorrido em estado grave ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Com a vítima, estava o documento da motocicleta, que não foi encontrada.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Jefferson deu entrada já morto na unidade e seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Profissionais do hospital ainda buscam informações sobre os familiares do homem.

A ocorrência foi registrada na 71ª DP (Itaboraí). Procurada, a assessoria da Polícia Civil ainda não respondeu à reportagem.