Carga foi apreendida pelos agentes da PRF entre quarta (5) e quinta-feira (6) - Divulgação / PRF

Publicado 06/10/2022 14:32 | Atualizado 06/10/2022 15:35

Rio - Dois carregamentos de calçados que seriam falsificados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em menos de 24 horas, entre quarta (5) e quinta-feira (6).



Os produtos eram transportados em caminhões-baú na rodovia BR-393, altura do município de Sapucaia, Centro-Sul Fluminense, e na BR-040, em Petrópolis, Região Serrana, e não tinham nota fiscal ou qualquer outro documento que comprovasse a sua origem.



Segundo o condutor do veículo abordado em Sapucaia, a carga teria saído do município de Nova Serrana, em Minas Gerais, com destino a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



O material apreendido foi encaminhado para perícia da Polícia Judiciária.