O cobre furtado foi recuperado e devolvido ao dono da oficina - Divulgação

Publicado 06/10/2022 18:37 | Atualizado 06/10/2022 18:42

Rio - Três homens foram presos por envolvimento no furto de cobre de uma oficina mecânica na Rua Professor Emilce, no bairro de São Lourenço, em Niterói, Região Metropolitana, na tarde desta quinta-feira (6). Dois deles por roubar e vender o material no ferro-velho e o outro por ser o responsável pelo local. A prisão foi realizada por policiais do Segurança Presente em Niterói.



Segundo os agentes, a equipe estava patrulhando a região, quando abordou um suspeito que tinha uma quantia de R$ 840 em espécie. Questionado sobre o valor, o homem respondeu que havia recebido após ajudar um amigo a vender cobre em um ferro-velho.



Os policiais foram até o local, onde localizaram o outro suspeito, que alegou ter ganhando o cobre de uma oficina mecânica. Para confirmar a informação, os policiais foram até a oficina mecânica questionar o dono, que alegou que o cobre havia sido furtado do estabelecimento.



Os três homens, que não tiveram suas identidades reveladas, foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói). O produto foi recuperado e devolvido ao proprietário da oficina.