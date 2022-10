Cartão deve ser colocado sobre o painel do carro, no vidro dianteiro do veículo - Arquivo

Cartão deve ser colocado sobre o painel do carro, no vidro dianteiro do veículoArquivo

Publicado 06/10/2022 19:18 | Atualizado 06/10/2022 19:40

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que o sistema de emissão de cartões de estacionamento para idosos, a partir dos 60 anos, foi restabelecido nesta quinta-feira (6) e serão emitidos de acordo com a ordem de solicitação.



Os cartões poderão ser retirados nos postos de atendimento indicados no momento da solicitação (confira abaixo). Quem já deu entrada no benefício pelo Portal Carioca Digital já pode consultar se o cartão está disponível para retirada.



Para solicitar o cartão, o interessado deve acessar o Carioca Digital , ir no menu Veículo e Estacionamento e escolher a opção "Cartão de Estacionamento do Idoso". Lá, ele deverá preencher as informações pessoais e escolher se deseja retirar o cartão em um dos postos de atendimento ou imprimi-lo em casa.

Quem solicitou terá até 96 horas para ativar o cartão. Caso isso não ocorra, ou seja, caso a impressão não seja solicitada ou confirmada em 96 horas, ao acessar o item de menu "Cartão de estacionamento do Idoso", será vedada a opção de imprimir o cartão em casa. Também há a opção de que o cartão seja enviado pelos Correios.



O idoso deverá ter em mãos o requerimento padrão (o download deste documento é feito no próprio site), uma cópia da carteira de identidade oficial em que conste foto, assinatura em nome do idoso e o número do CPF e uma cópia do comprovante de residência atualizado em nome do idoso.



O serviço pode ser utilizado em qualquer veículo pelo idoso e tem validade de cinco anos, devendo ser requerido novamente após esse prazo. Em vagas de estacionamento reservadas para idoso em locais públicos, no Sistema Rio Rotativo, o beneficiário estará isento de pagamento. Já em shoppings ou outros estabelecimentos privados, o cartão dá direito às vagas preferenciais, mas não isenta o usuário de pagamento.



Confira os postos de atendimento:



SMTR – Posto Descentralizado de Atendimento – Centro

Rua do Riachuelo, 257 - Centro



SMTR – Posto Descentralizado de Atendimento – Ilha do Governador

Rua Orcadas, 435 - Jardim Carioca



SMTR – Posto Descentralizado de Atendimento – Bangu

Rua Fonseca, 240 2º piso - Bangu



SMTR – Posto Descentralizado de Atendimento – Engenho Novo

Rua 24 de Maio, 931 fundos - Engenho Novo



SMTR – Posto Descentralizado de Atendimento – Irajá

Av. Monsenhor Félix, 512 - Irajá



SMTR – Posto Descentralizado de Atendimento – Praça Seca

Praça Barão da Taquara, 9 - Praça Seca