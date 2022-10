Secretaria de Assistência Social (SMAS) apresenta a metodologia do Censo de População em Situação de Rua 2022 - Divulgação

Publicado 06/10/2022 19:36

Rio - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Instituto Pereira Passos (IPP) realizou, nesta quarta-feira (6), nova reunião de alinhamento do Censo de População de Rua 2022.

O encontro contou com representantes de oito subprefeituras e 62 gerências de execução local (GEL), e apresentou a metodologia de captação de dados e as ferramentas digitais de mapeamento participativo e de ações sociais. O aplicativo está aberto à participação da sociedade civil e disponível até o dia 11 de outubro.

Os dados extraídos da plataforma contribuirão para a construção do planejamento da segunda edição do Censo de População em Situação de Rua 2022. A primeira reunião teve a presença dos Conselheiros Municipais da Assistência Social e instituições. Depois foi a vez dos movimentos de população de rua também conhecerem o novo aplicativo. A próxima reunião acontecerá no dia 11 e envolverá representantes do Sistema de Garantia de Direitos.