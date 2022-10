Cinco pessoas foram atropeladas em canteiro da Rodovia Amaral Peixoto - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/10/2022 13:27

Rio - Os três sobreviventes de um grave acidente em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, permanecem internados nesta sexta-feira (7). A adolescente Natália Firmino Ferrereia Camelo, Fábio dos Santos e Ivanete Tinelo foram atropelados, na última terça-feira (4), quando tentavam atravessar a Rodovia Amaral Peixoto , a RJ-106, na altura do loteamento Manu Manuela, no bairro de São José do Imbassaí. As duas mulheres estão no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e o homem no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Natália permanece em estado grave, enquanto Ivanete está estável. Já Fábio também apresenta quadro clínico grave. O trio foi socorrido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Conde Modesto Leal, onde a adolescente precisou ser intubada e o homem também, e ainda sofreu lesões na face e uma perna quebrada. A mulher sofreu múltiplas fraturas.

Confira abaixo. Além deles três, o acidente provocou a morte de Cassilda Lírio, 50, e Edson Pacheco dos Santos, 50, que já foram encontrados sem vida pelos bombeiros. O corpo da mulher foi sepultado na manhã desta sexta-feira, no Cemitério Municipal de Maricá, mesmo local do enterro do homem, que ocorreu na tarde desta quinta-feira (6). O atropelamento aconteceu quando um veículo perdeu o controle da direção ao tentar desviar de outro carro que fez uma conversão proibida. O momento foi registrado por câmeras da região.

A mulher que provocou o acidente foi detida na noite de terça-feira por agentes do Segurança Presente de Niterói, quando chegava ao Hospital-Maternidade São Francisco, no bairro de Icaraí. A motorista relatou aos agentes que estava levando a filha que havia sofrido um aborto espontâneo ao hospital. Ela foi conduzida para a 76ª DP (Niterói), onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio culposo e foi liberada após pagamento de fiança de R$ 5 mil. O condutor que atingiu as vítimas se apresentou na distrital, foi atuado pelo crime e também foi liberado após pagar fiança no mesmo valor.